لأول مرة.. رئيس أركان إسرائيلي يصل المنامة في زيارة رسمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي وصل إلى مملكة البحرين في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له ان كوخافي” التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين”.

وأشار إلى أنه “سيلتقي رئيس الأركان بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة الى قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين”.

وقال الجيش الاسرائيلي: “تضاف هذه الزيارة إلى سلسلة اجتماعات ولقاءات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي ، من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي”.

ولفت إلى أنه “يرافق الجنرال كوخافي في زيارته، كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تالكالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين ورئيس شعبة الدراسات في هيئة الاستخبارات العميدعميت ساعار”.