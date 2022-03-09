شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا: روسيا ستتعرض لهزيمة استراتيجية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده متأكدة وعلى يقين بأن روسيا ستتعرض لهزيمة استراتيجية في أوكرانيا.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن نشر مقاتلات أمريكية فوق أوكرانيا يعني مواجهة مباشرة مع الروس.
وأضاف في المؤتمر الصحفي مع وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، أن دخول أمريكا في مواجهة مباشرة مع روسيا لا يخدم أوكرانيا، وفقا للعربية نت.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت أسبوعها الثاني؛ حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن.
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