مرسوم أميري بتعيين وزيرين للداخلية والدفاع في الكويت

09 مارس , 2022 الكويت. صدر اليوم (الأربعاء)، مرسوم أميري في الكويت، يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزيراً للداخلية ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وذكرت الوكالة أن المرسوم الأميري نصّ أيضاً على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

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