مستشار ألمانيا يرفض إرسال طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا

برلين: أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته إرسال طائرات قتالية من طراز ميغ-29 من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، بعد الغزو الروسي للبلاد.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في برلين اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أشار شولتس إلى تقديم مساعدات مالية ودعم إنساني وتصدير بعض أنظمة الأسلحة لأوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني "علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن نفعله بشكل ملموس، ولا يشمل هذا بالتأكيد طائرات مقاتلة".

من جانبه، حذر رئيس وزراء كندا من التصعيد وقال إن بلاده ستواصل إرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفاً "يجب أن نتحرك جنباً إلى جنب مع شركائنا، وأن نحرص على عدم الإسهام في التصعيد".

وأضاف ترودو "نسعى إلى تهدئة الصراع وإنهائه"، وقال إن الهدف أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة.

كانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت مساء أمس الثلاثاء خطة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وأعلنت استعدادها لنقل طائرات ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة.

وفي المقابل، رأت وزارة الدفاع الأمريكية أن المقترح البولندي لا يمكن قبوله، مشيرة إلى مخاوف جيوسياسية من تحليق مقاتلات من قاعدة أمريكية أو قاعدة لناتو في المجال الجوي لأوكرانيا.