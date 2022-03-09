شكرا لقرائتكم خبر العاهل الأردني: نسعى للخروج بأقل الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أن مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها.

وشدد خلال لقائه أمس، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار .