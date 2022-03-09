العاهل الأردني: نسعى للخروج بأقل الخسائر

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وشدد خلال لقائه أمس، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار .
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