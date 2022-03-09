رئيس تونس يحذر من ضرب السلم الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث الرئيس التونسي قيس سعيد قوات الأمن بخوض «حرب دون هوادة» ضد المحتكرين في إطار القانون، في ظل «محاولات لضرب السلم الأهلي».

وقال من مقر وزارة الداخلية، «إنه تم تحديد ملامح مكافحة المضاربة والاحتكار التي تحصل بفعل فاعل».

وأضاف «أطمئن الشعب التونسي بأن هذه الظاهرة سنتصدى لها. تم تحديد ساعات الصفر للقيام بالواجب الذي تقتضيه المسؤولية».

وفقدت عدة مواد أساسية مدعمة بشكل كبير في الأسواق مثل الزيت والسكر والأرز والطحين والدقيق ما تسبب في تقلص أعمال المخابز وظهور طوابير للحصول على الخبز.

وحذرت أحزاب ومنظمات من انفجار اجتماعي مع زيادة الأسعار بشكل لافت للمواد غير الموجودة، وقال سعيد «إنه سيصدر مرسوما ينظم مسارات التوزيع لقطع الطريق على الاحتكار».

وأضاف «إن هناك محاولات لضرب السلم الأهلي... تتوفر المواد ويتم تخزينها وتتم المضاربة وتضخيم الأسعار لبث الهلع في صفوف المواطنين».