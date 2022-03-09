1500 موافقة على «لم شمل» الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ أمس، تقديم إسرائيل 1500 موافقة «لم شمل» جديدة. وأفاد باستقبال 1500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من محافظات قطاع غزة والضفة الغربية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني. وذكر أن هذه الموافقات تأتي بعد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

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