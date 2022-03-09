10 قتلى في حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 10 عناصر من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية مصرعهم خلال عملية عسكرية، بإقليم جوبا الوسطى بمحافظة جوبلاند جنوب البلاد. وأفادت السلطات الصومالية بالقضاء على العناصر الإرهابية خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الصومالية في مناطق قريبة من مدينة جمامي في إقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد، مشيرة إلى القبض على 6 عناصر من قيادات حركة الشباب الإرهابية.



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