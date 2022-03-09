13 مطلبا عربيا لوقف العدوان الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 13 مطلبا عربيا وضعتها اللجنة الوزارية الرباعية لوقف العدوان الإيراني، خلال اجتماعها برئاسة السعودية في القاهرة أمس، على هامش اجتماعات الجامعة العربية.

ودعت اللجنة طهران إلى الكف عن تدخلاتها في الشأن العربي، ووقف تسليح الميليشيات المسلحة، الأمر الذي يساهم في إثارة الفوضى والفتنة.

وأكدت في تقرير بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عقب اجتماعها برئاسة السعودية أمس، قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.

وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت على التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في السعودية، والإمارات باعتبار أن ذلك يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

أبرز قرارات الرباعية العربية:







دعم إجراءات المملكة والإمارات للتصدي للأعمال العدوانية وحماية أمنهما واستقرارهما.



دعوة إيران إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.



دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا.



تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوصول إلى اتفاق أطول وأقوى.



معالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي.



الترحيب بتقرير الأمم المتحدة الذي حمل طهران الهجمات التخريبية على السعودية والإمارات.



استنكار الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث.



إدانة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين وتدريب الإرهابيين وإيوائهم.



إدانة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن.



التنديد باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية واستباحة سيادتها وأمنها واستقرارها.



التضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات إيران وحزب الله.



إدانة الأعمال التخريبية للسفن التجارية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان.



إدانة تهديد إيران للملاحة الدولية في البحر الأحمر واختطاف سفينة الروابي التابعة للإمارات.



أعضاء الرباعية العربية:

1) السعودية.

2) الإمارات.

3) مصر.

4) البحرين.

5) أمين جامعة الدول العربية.