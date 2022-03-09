«موسكو» تعترف لأول مرة وتكشف تفاصيل أسر القوات الأوكرانية لبعض الجنود الروس

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية أسرت بعض الجنود ونعمل على إطلاق سراحهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتزداد المعاناة التى يواجهها سكان مدن أوكرانيا التى تتعرض لـ القصف الروسى، حيث أشارت تقارير إلى أن الآلاف محاصرون فى بعض المدن بدون غذاء أو مياه نظيفة للشرب ويعتمدون على المساعدات، فيما تزداد أعداد اللاجئين بشكل كبير.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك مخاوف متزايدة من أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها أوكرانيا والتى تركت عشرات الآلاف بدون غذاء أو ماء أو كهرباء أو تدفئة فى مدن الجنوب المحاصرة وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغزو الروسى، الذى يعد أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، قد حول 1.7 مليون أوكرانى على الأقل، نصفهم من الأطفال إلى لاجئين، وفقا للأمم المتحدة، والكثير منهم محاصرون فى مدنهم.