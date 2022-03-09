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ويبقي الأثر.. إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل

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القاهرة - سامية سيد - أطلق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.

 

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

 

جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من نواب التنسيقية بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

 

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 بأن يصبح مركز شباب الساحل مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل وهو ما حدث بالفعل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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