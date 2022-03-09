شكرا لقرائتكم خبر عن ويبقي الأثر.. إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من نواب التنسيقية بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 بأن يصبح مركز شباب الساحل مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل وهو ما حدث بالفعل.