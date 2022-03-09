شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الشيوخ" تبحث إنشاء منصة لخدمات ذوى الهمم وقاعدة بيانات عن تبرعات الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعين يوم الثلاثاء فى الأسبوع المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء قاعدة بيانات معلنة عن حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد،بشأن إصدار ملحق لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، عقدت عدد من الجلسات خلال الفترة الماضية لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة.