شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين أمريكا وبولندا بسبب تصريحات «غير مسؤولة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت تصريحات بولندية في صدام خفي مع أمريكا، خاصة أنه تم إعلانها دون تنسيق مع الجانب الآخر.

ونقلت “الحرة” عن مسؤول أمريكي ، أن القرار البولندي بوضع معداتها تحت تصرف الولايات المتحدة لم يأت بالاستشارة معنا.

وأكد أن القوات الروسية لا تحترم قرار وقف النار الذي اتفقت عليه مع أوكرانيا.

وكشف أن إعلان بولندا وضع مقاتلاتها “ميغ 29″ بتصرف الولايات المتحدة قبل التشاور معنا عقد الأمر وجعله أكثر صعوبة”.

وأوضح “لوجستيا لا يمكننا استقبال المقاتلات البولندية ولا نملك قطع غيار أو فرق صيانة، ولا أعتقد أن القرار البولندي يمكن تحقيقه”.

ورغم أن المسؤؤل الأمريكي أقر أنه كان “قرارا سياسيا خاطئا”، إلا أنه استبعد أن يترك أثراً دائما على العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا.

وقال المسؤول إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ستجري مباحثات هاتفية، الأربعاء، مع بولندا لبحث قرارها.