شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ روسيا تعترف لأول مرة بأسر قوات لها في أوكرانيا.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعترفت وزارة الدفاع الروسية، لأول مرة بوقوع جنود تابعين لها أسرى في يد الجيش الأوكراني.

وقالت “الدفاع الروسية”، إن القوات الأوكرانية أسرت بعض الجنود ونعمل على إطلاق سراحهم.

وأوضحت أنه تم إجلاء نحو 180 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير

ويأتي ذلك بعد تصريحات نائب وزير الداخلية الأوكراني “يفهين ينين”، عن مصير الأسرى الروس لديهم.

وأوضح “ينين”، أن أسرى الحرب الروس “سيستخدمون لإعادة الاقتصاد الأوكراني إلى عافيته، وفقا لاتفاقية جنيف”.

وتسائل البعض عن مصير الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا، حيث لم يذكر نائب وزير الداخلية عن نيتهم عقد صفقة تبادل أسرى لتحرير جنودهم.

وأضاف الوزير في منشور على حساب وزارة الداخلية الأوكرانية في “فيسبوك” : “تطبيقا لقوانين جنيف الخاصة بالأسرى هو ما يميزنا عن المعتدي الروسي الذي يطلق النار على المدنيين، ويقصف المنازل بالصواريخ والقنابل”.

وتابع: “سنستغل كل الفرص التي تمنحها لنا اتفاقيات جنيف في هذا الصدد، أي استخدام العمالة.. كل هؤلاء الأسرى سيعملون فيما بعد على إعادة الاقتصاد الأوكراني لسكة التعافي”.

واستكمل: “تتيح اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب تشغيلهم في أعمال إن كانوا يتمتعون باللياقة البدنية، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وقدراتهم الجسمانية، والحفاظ عليهم في حالة جيدة من ناحية الصحة البدنية والعقلية”.

وأكد أن شروط تشغيل الأسرى تتضمن “توفير ظروف عمل مناسبة خاصة فيما يتعلق بالسكن والطعام والملبس والأدوات (…) يجب ألا يكون العمل غير صحي أو خطيرا، ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية المسموح به للعمال المدنيين في البلد”.