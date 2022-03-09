شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: انخفاض مخزونات النفط لمستويات غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط لمستويات غير متوقعة مع دخول العقوبات على روسيا حيز التنفيذ.

وأمس الثلاثاء فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.

وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا.

وتورد روسيا لها حوالي 30% من هذه الكمية، أي 150 مليون طن، بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.