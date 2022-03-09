شكرا لقرائتكم خبر عن القتلى والجرحى بالمئات.. الأمم المتحدة تكشف عن ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني كشف أمس الثلاثاء عن أن الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية أصبح كارثيا بكل معنى الكلمة؛ وذلك بحسب خبر عاجل بثته قناة “العربية”.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، في جنيف اليوم الثلاثاء: “الموقف مروع”.

وفي الوقت نفسه، أعلن واتسون استعداد الصليب الأحمر لإتاحة فرصة المغادرة لمن يرغب من المدنيين في الخروج من المدينة.

واتهم واتسون، روسيا وأوكرانيا بعدم توفير الظروف المناسبة لخروج المدنيين، مردفا: “ونحن نحاول جاهدين لإتاحة الحوار بين الجانبين”.