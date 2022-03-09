شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة نفط بقيمة 7 مليارات دولار في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نيسوم وايك، حاكم ولاية ريفرز النيجيرية المنتجة للنفط ،"حربا كاملة" ضد سرقة النفط المنتشرة والتعدين غير القانوني الذي يكلف البلاد مليارات من العائدات المفقودة ويسهم في تلوث البيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وايك قوله في مقابلة، إن النفط الخام المسروق يتحول إلى بنزين وديزل وكيروسين في المصافي المؤقتة، التي انتشرت في جداول وغابات منطقة دلتا النيجر.

وتابع وايك في بورت هاركورت، عاصمة الولاية "لا يمكن أن نجلس ونرى شعبنا يموت بكل أنواع الأمراض".

ويشكل هذا تخريبا لاقتصاد البلاد وخطرا كبيرا على صحة المواطنين، حيث بلغت السرقات 7 مليارات دولار في نيجيريا.