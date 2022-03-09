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حديث جديد للصحة العالمية: الفيروس ما يزال يتطور

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة عدوى فيروس "كوفيد-19" بعيدة عن الانتهاء، محذرا من مخاطر سلالات جديدة له.
وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف، اليوم الأربعاء: "جائحة كوفيد-19 بعيدة عن الانتهاء، وهي لن تنهي في أي مكان طالما لم تنته في العالم بأسره".

وشدد غيبريسوس على أن "الفيروس لا يزال يتطور"، مشيرا إلى أنه أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص في العالم.


وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 446.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والذي انتشر من مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، بينها 6.004 مليون وفاة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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