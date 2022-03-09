شرطة بابل تكشف حقيقة إقالة قائدها

بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، إقالة قائدها اللواء خالد تركي جهاد الشمري.



وقالت القيادة في بيان، "ننفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إقالة قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري".

ودعت القيادة إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وشهدت محافظة بابل أمس الثلاثاء تظاهرة أمام منزل نائبة في البرلمان اسفرت عن إصابة ناشط مدني بجروح، كما شهدت المحافظة اليوم سرقة اسلحة داخل مركز للشرطة من قبل "أمين مشجب"، بحسب مصدر أمني.