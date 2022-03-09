اعتقال ثلاثة اشخاص بينهم عنصر بـ'داعش' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة اشخاص بينهم عنصر بتنظيم "داعش" في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "حفاظًا على الآثار العراقية وبعملية نوعية أستندت على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما قطعتين اثريتين".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة شرقي العاصمة بغداد جاءت بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

إلى ذلك، قالت الخلية إن "مفارز وكالة الاستخبارات وخلال جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت من القاء القبض على احد الإرهابيين والمكنى (بأبي معتصم) وهو احد العناصر الوارد اسمه فيما تسمى كفالات عصابات داعش".

ولفتت الى أن "عملية إلقاء القبض على هذا المتهم المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب تمت بعد متابعة وتحري ضمن العاصمة بغداد".