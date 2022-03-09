الزاملي: العراق انهى التطرف والارهاب الذي يهدد امن باكستان وشعبه

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل، الوفد الباكستاني النيابي برئاسة غلام بيبي بروانا رئيس لجنة تطوير العلاقات الباكستانية-العراقية، وسفير بلادهم لدى العراق احمد امجد، حيث رحب الزاملي بزيارة الوفد الباكستاني للعراق، واعتزازه بعمق الروابط المشتركة بين البلدين , معربًا عن امله بتوطيد العلاقات الاقتصادية، والسياحة، الدينية، والتجارية، وتشجيع المستثمرين للعمل في السوق العراقية، وكذلك الخبراء في مجال التعليم والطب والصناعة وغيرها".وبين الزاملي، ان "العراق تعرض لأبشع هجمة ارهابية متطرفة استهدفت تدمير البلد, لكنه تمكن بتكاتف شعبه من انهاء التطرف، والقضاء على الارهاب الذي هو نفسه الان يهدد امن واستقرار باكستان، والكثير من دول العالم، ونتمنى ان يتكاتف شعب باكستان وجميع شعوب الارض لأنهاء الارهاب بكافة مسمياته وصوره، والحفاظ على السلم والأمن العالميين".

من جهته، اعرب الوفد الباكستاني، عن "امتنانه لحسن الضيافة العراقية وحجم التقدم في مجالات التشريع ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة المجالات الاخرى، داعيًا الى العمل المشترك لتطوير اطر التعاون بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

