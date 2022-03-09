6 ممرات آمنة للمدنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أنه جرى الاتفاق مع روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 12 ساعة، وكذلك على ممرات لإجلاء المدنيين عبر عدد من المناطق. وأوضحت أن نظام وقف إطلاق النار والممرات الخضراء يشمل سومي-بولتافا، وماريوبول-زابوريزهيا، وهوستوميل-كييف.

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