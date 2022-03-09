بريطانيا: روسيا فشلت

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وجاء في التقييم أن القوات الروسية لا تزال تحاصر مدن خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول، وأن هذه المدن لا تزال تعاني من قصف روسي كثيف.
وأضافت «إنه يبدو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتمتع بنجاح كبير ضد الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة، وربما منعتها من تحقيق أي درجة من السيطرة على الجو».
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