بريطانيا: روسيا فشلت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، أن القتال في شمال غرب العاصمة كييف مستمر مع القوات الروسية، التي تفشل في تحقيق تقدم كبير.

وجاء في التقييم أن القوات الروسية لا تزال تحاصر مدن خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول، وأن هذه المدن لا تزال تعاني من قصف روسي كثيف.

وأضافت «إنه يبدو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتمتع بنجاح كبير ضد الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة، وربما منعتها من تحقيق أي درجة من السيطرة على الجو».