شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم تعديلات "الإصلاح الزراعى" حياة كريمة وصغار المزارعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال جلساته العامة الأخيرة، مشروع قانونمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، نهائيا، تمهيداً لإصدارة من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.





فما هي أهمية هذه التعديلات وكيف تنصب بدورها علي تحسين حياة القري المصرية وصغار المزارعين؟1- يعد مشروع القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لانجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

2- في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي الأمر الذى يحقق عدة أهداف:

- إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.

- إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.