نواب يهنئون الرئيس السيسي بذكرى "يوم الشهيد"

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القاهرة - سامية سيد - هنَّأ نواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا

هنَّأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المصرية وعيون الوطن الساهرة ، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ما يعكس مسئولية الدوله تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم وأنها لا تنسي فضلهم. وقال النائب علاء عابد ، لقد شرفت اليوم بالمشاركة فى الإحتفال بيوم الشهيد بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقد رأينا أسر الشهداء وهم فخورين ، بتكريم رئيس الدوله لهم ، وشعرنا جميعا بالحزن على أبناء الشهداء ورأينا كيف إنسابت دموع الرئيس ، ولكن نقول لهم أنتم فى عيون مصر، وقد وهب الله لكم أب حنون يشعر بكم وهو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي . وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات واستكمال تحقيق الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية ،التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ ، ونحن جميعا مشروع شهداء من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الغالي ومستعدون للتضحية بكل غالي ونفيس من أجل المحافظة علية.

كما هنَّأ رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وأكَّد رئيس تضامن النواب أنَّ الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره" ويسطرون بدمائهم وطننا قويا جديدا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة".

وقدم القصبى الشكر لجموع الشعب المصرى الذى تحدى بإرادته وصلابته تلك المؤامرات التى تحاك ضدنا واستطاع بفطنته دحضها والالتفاف حول الوطن وقيادته السياسية لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة كما تقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء جميعا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.