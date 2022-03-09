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وزير الخارجية الأمريكي يثني على التعاون مع بريطانيا إزاء الأزمة في أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أثنى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على التعاون بين بلاده والمملكة المتحدة إزاء الأزمة الأوكرانية قائلاً إنه لا يستطيع تذكر وقت كان فيه "الكثير من الوحدة، سواء من حيث السياسة أو من حيث المبدأ" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مثل هذا.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الأربعاء، أن البلدين يتشاركان الرؤى بشأن "المساعدات الأمنية لشعب أوكرانيا الذي يعاني بشدة بسبب الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم بسبب هجوم موسكو".

وشدد الوزير الأمريكي على التعاون بين بلاده ولندن في محاولات "رفع التكاليف على الكرملين لشنها هذه الحرب المستمرة" التي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني أوكراني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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