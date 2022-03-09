وزير التعليم العالي يتفقد جناح المعهد الكندي بالملتقى الدولي للتعليم ووظائف المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالبرامج الدولية المميزة التي يقدمها المعهد الكندي العالي للطلاب ومن بينها الهندسة، وتضم أقسام الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة الميكاترونيات، تخصص إدارة الأعمال، وتضم قسم عام، التسويق، المحاسبة، المالية، وكذلك تخصص إدارة تكنولوجيا المعلومات، وتضم أقسام إدارة الشبكات، إدارة المعلومات، وتخصص إعلام، ويضم، صحافة، إعلام مسموع ومرئي، علاقات عامة وإعلان، تخصص الحاسب الآلي، ويضم علوم البيانات، تطوير الألعاب، الحوسبة السحابية والمتنقلة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جناح المعهد الكندي العالي بمعرض ايديوجيت 2022 الملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب والذي يقام تحت شعار "التعليم العالي ووظائف المستقبل" والذي يستمر حتى غد الخميس.

ويستهدف المعرض مساعدة الطلاب في تحديد التخصص والجامعة التي يرغبون في الدراسة بها، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، كما يتيح الفرصة للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا، فضلًا عن الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية مجانًا أو مقابل الحصول على خصم بقيمة محددة.

ويشارك بالمعرض فيها عدد كبير من الجامعات المصرية سواء الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية، وطلاب الثانوية وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والمتفوقين وذلك لعرض البرامج المميزة على الطلاب وأولياء الأمور والرد والاستفسار حول كل ما يخص الحياة الجامعية منذ الالتحاق وحتى التخرج، كما تتميز الدراسة بالمعهد الكندي بتوفير فرصة السفر لطلابها إلى كندا لقضاء فترة معايشة لمدة سنة دراسية على الأقل داخل جامعة كيب بريتون بكندا.