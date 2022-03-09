هل تحاول بولندا جر الغرب لحرب مفتوحة مع روسيا

يبدو أن بولندا تحاول تنفيذ مخطط مستبعد تماما من قبل الناتو وهو محاولتها جر الدول الغربية إلى حرب غير مباشرة أو مباشرة مع روسيا وذلك عبر تقديم مقترحات بتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وندد الكرملين بالمقترح البولندي بتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وترى واشنطن الفكرة غير قابلة للتنفيذ. وأكد المستشار الألماني استبعاد الفكرة، فيما ناشد الرئيس زيلنسكي الغرب إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن".

واشنطن ترفض المقترح البولندي

وكانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت مساء الثلاثاء خطة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وأعلنت استعداد وارسو لنقل طائرات ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة. واستجاب نواب أمريكيون للمقترح البولندي وحثوا إدارة الرئيس جو بايدن على تسهيل نقل الطائرات.

وفي المقابل، أوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، أن المقترح البولندي لا يمكن قبوله و"غير قابل للتطبيق"، مشيرا إلى وجود مخاوف جيوسياسية في حال تحليق مقاتلات من قاعدة أمريكية أو قاعدة تابعة للناتو في المجال الجوي لأوكرانيا، المتصارع عليه.

وقال إن "الفكرة تثير مخاوف جدية. مخاوف لكل دول الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل المشاورات مع وارسو حول هذا الموضوع.

فيما نُقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا عدم كشف أسماءهم، أن من المقرر أن تناقش نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تزور بولندا الأربعاء، مع القادة البولنديين طريقة تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا.

زيلنسكي يناشد الغرب إرسال مقاتلات

وناشدت أوكرانيا دولا غربية تزويدها بطائرات حربية لمجابهة الغزو الروسي، الذي أجبر أكثر من مليونين على الفرار من البلاد، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الغربيين إلى إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن" بدءا بطائرات ميغ-29، رغم تحذير الكرملين.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث عبر قناته على "تلغرام"، "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات" داعيا إلى درس المقترح البولندي "فورا". ورحّب زيلينسكي بعرض وارسو قائلا "نحن نشكر بولندا" معربا عن أسفه لأنه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار" حتى الآن فيما يتواصل الهجوم الروسي.

الكرملين يندد بالمقترح البولندي

من جهته، ندد الكرملين الأربعاء باقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، معتبرا أن هذا الإجراء "سيناريو خطر" إذا تحقق. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرا".