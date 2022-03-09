نزوح جماعي للشركات الغربية من روسيا ومخاوف اقتصادية عالمية

أعلنت شركات كوكا كولا وبيبسي وماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي وجنرال إلكتريك وقف وتعليق أنشطتها التجارية في روسيا وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في غضون ذلك، زادت المخاوف العالمية وخصوصا الأوروبية والأمريكية من ارتفاع أسعار الطاقة والغاز للمستهلكين بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

كما تصاعدت أزمة غذاء عالمية أثارها غزو روسيا لأوكرانيا اليوم الأربعاء بتشديد إندونيسيا القيود على صادراتها من زيت النخيل، لتضاف إلى قائمة طويلة من الدول المنتجة التي تسعى لإبقاء إمدادات مواد غذائية رئيسية داخل حدودها.

ويهدد الصراع الدائر في أوكرانيا إنتاج الحبوب العالمي، وإمدادات زيوت الطعام، وصادرات الأسمدة ما يدفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء فيما يعكس الأزمة في أسواق الطاقة.