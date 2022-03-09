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تفاصيل مباحثات بوتين وشولتز حول أزمة أوكرانيا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

شولتز وبوتين

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز الأربعاء “الجهود الدبلوماسية” حول النزاع في أوكرانيا والممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، بحسب الكرملين.

وقال الكرملين في بيان، إن الزعيمين ناقشا خلال محادثة هاتفية “الخيارات المتعلقة بالجهود السياسية والدبلوماسية” وقدم الرئيس الروسي “معلومات عن الإجراءات المتخذة لإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال”.

وفي وقت سابق، قال مستشار ألمانيا إن بلاده “لن ترسل” طائرات حربية إلى أوكرانيا، في إطار الحرب الدائرة مع روسيا.

وأكد المستشار الألماني، أنه “لا يوجد أي منطق لحل عسكري للصراع في أوكرانيا”، مضيفا: “نأمل بدلا من ذلك في التوصل إلى حل في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا”.

وأوضح: “لقد قدمنا جميع أنواع المواد الدفاعية، وأرسلنا أسلحة وأعلنا عنها، لكن من المهم أيضا، أن نفكر مليًا في ما نقوم به بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءًا من ذلك”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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