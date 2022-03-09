ستكون بمثابة كارثة.. مخاوف من تمدد حرب أوكرانيا إلى دول أوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 6:45 مساءً

تزداد المخاوف الغربية من تمدد المعارك في أوكرانيا إلى دول أوروبية مجاورة أو حتى بعيدة.

وحذرت الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وحتى حلف الناتو وهو يستعد لهذا الخيار رغم أنه سيكون بمثابة كارثة.

وانخذت كل من ليتوانيا، والسويد, وألمانيا، وفنلندا، وبولندا، زيادة الإنفاق على الجيش.

ونزح نحو مليون و270 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال مسؤولون بولنديون كبار، اليوم الأربعاء، إن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية يجب أن يكون عبر حلف شمال الأطلسي بعد أن رفضت واشنطن عرض بولندا نقل كل مقاتلاتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة جوية أمريكية على أن تنقل بعد ذلك إلى كييف.

وناشدت أوكرانيا دولا غربية تزويدها بطائرات حربية لمجابهة الهجوم الروسي الذي أجبر أكثر من مليونين على الفرار من البلاد واستجاب نواب أمريكيون لذلك بحث إدارة الرئيس جو بايدن على تسهيل نقل الطائرات.

وقالت بولندا، أمس الثلاثاء، إنها مستعدة لإرسال كل مقاتلاتها من طراز ميج-29 إلى قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على أن تقوم بالمثل. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفضت العرض فيما بعد ووصفته بأنه “لا يمكن الدفاع عنه”.

وقال جاكوب كوموتش مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية “الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لتلك الطائرات أن تصل لأوكرانيا من قواعد أمريكية… بولندا مستعدة للتحرك، لكن فقط في إطار الحلف.. في إطار عمل حلف شمال الأطلسي”.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من قبل الدول التي تعرض قواعد جوية على أوكرانيا لتنفيذ هجمات على روسيا من أنها بذلك ستعتبر طرفا في الصراع.

وشنت روسيا يوم 24 فبراير الماضي هجوما عنيفا على أوكرانيا في محاولة لثنيها عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وترى روسيا أن انضمام أوكرانيا لحلف “الناتو” خطر أمني كبير عليها كونه سيزيد من الأنشطة العسكرية الغربية قرب حدودها.