الرئيس الأوكراني: أطفال تحت الأنقاض بعد قصف مستشفى في ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العديد من الأطفال تحت أنقاض مستشفى ولادة استهدفته القوات الروسية في ماريوبول.

وأكد زيلينسكي على ضرورة وقف القتل وإغلاق أجواء أوكرانيا فورا.

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية في تدوينة على الإنترنت اليوم الأربعاء إن مستشفى أطفال في المدينة دمرته ضربات جوية روسية.

وقال: “قوات الاحتلال الروسي أسقطت عدة قنابل على مستشفى الأطفال. الدمار هائل”، مضيفا أنه لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية التي يعتمد عليها الجيش الأوكراني، وتم تدمير 2800 منشأة عسكرية منذ بدء العمليات.

وقال اللواء ايجور كوشينكوف، متحدث الدفاع الروسية، في إحاطة أنه تم تسجيل محاولات قليلة فقط من قبل طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وشنت روسيا يوم 24 فبراير الماضي هجوما عنيفا على أوكرانيا في محاولة لثنيها عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وترى روسيا أن انضمام أوكرانيا لحلف “الناتو” خطر أمني كبير عليها كونه سيزيد من الأنشطة العسكرية الغربية قرب حدودها.