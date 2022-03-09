شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 100 صورة.. معرض بجنيف يفضح جرائم الحوثي بحق اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قامت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية بعرض أكثر من 100 صورة ونماذج من انتهاكات مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني.

وأقامت المنظمات هذا المعرض على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49 المقام في ساحة المؤتمرات في جنيف؛ والذي تم اختتامه اليوم الأربعاء.

وعرض المنظمون أكثر من 100 صورة ونماذج من انتهاكات الحوثي بحق النازحين ومعاناتهم وضحايا القصف العشوائي للأحياء السكنية، والاعتداء على النساء، والإعدامات خارج القانون.

وأقبل على المعرض ناشطون وحقوقيون من جميع دول العالم للتعرف على جرائم مليشيا الحوثي وما يحصل في اليمن من انتهاكات بحق المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وأبدى الزائرون للمعرض استياءهم الشديد من وحشية المليشيا وفضائع جرائمها، موضحين أن هذه الجرائم بحق الأطفال والنساء والمدنيين تُعد أمراً بشعاً ومؤلماً وترقى لجرائم حرب.

ويأتي المعرض بعد أيام من تصنيف مجلس الأمن الدولي للحوثيين كجماعة إرهابية.