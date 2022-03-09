شكرا لقرائتكم خبر عن فضحت مجندات الجيش الأوكراني بالخطأ.. سر الصورة التي حذفها حساب «الناتو» سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لحلف “الناتو” أمس صور مجندات أوكرانيات بمناسبة ما يسمونه “اليوم العالمي للمرأة”، مع كلمات تشجيعية، لما وصفهم بالمناضلات الأوكرانيات.

لكن سرعات ما قام الحساب بحذف الصور مرة أخرى بعد اكتشاف الفضيحة، من خلال شعار كان على الملابس العسكرية لإحدى المجندات.

وعند تقريب صورة الشعار يتضح أنه شعار “الشمس السوداء” وهو أحد شعارات “النازيين الجدد والشياطين”.

واضطر الحساب بعد كشف الصورة إلى حذف الصورة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا أخرى لمجندين أوكرانيين يستخدمون نفس العلامة.

وحسب ويكيبديا، فإن مصطلح الشمس السوداء (الألمانية: Schwarze Sonne ).

هو رمز يستخدم في سياق ما بعد الرايخ الثالث من قبل النازيين الجدد وبعض الثقافات الغامضة ، مثل الشيطانية .

ظهر الرمز أولاً كعنصر تصميم في قلعة أعيد تشكيلها وتوسعت تحت سيطرة هاينريش هيملر خلال العصر النازي .

يتكون تصميم الرمز من اثني عشر شعاعاً ودائرة في المنتصف، وهي رموز استخدمت كشعار عند الشوتزشتافل .

جميع الأشكال اللاحقة تمتد من هذه الفسيفساء.

لا زال مجهولاً إذا كان للرمز اسم أو أي أهمية خاصة بين الشوتزشتافل.

تطور ارتباطها بمفهوم “الشمس السوداء” الغامض (وبالتالي اسمها أيضًا) من تأثير رواية ألمانية شعبية نشرت لأول مرة في عام 1991.

يتم استخدام الشمس السوداء من قبل أتباع كنيسة الشيطان وغيرها من الشيطان .

وفقا للباحث كريس ماثيوز، يجمع “الشيطانيون” في بعض الأحيان الصور النازية.

يقول ماثيوز، “على الرغم من الاستغلال المنهجي للغموض، أي إنكار أن الرموز النازية تستخدم كرموز النازية على حد سواء مخادع وغير مقنع”.