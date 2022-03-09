شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. روسيا تقرر تأميم الشركات الأجنبية التي غادرت موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قررت روسيا الرد على العقوبات وخاصة الاقتصادية التي فرضتها أمريكا ودول الغرب عليها بطريقة مختلفة. وكشف الحزب الحاكم في روسيا عن خطوة مفاجئة، بالموافقة على تأميم الشركات الأجنبية التي غادرت موسكو. وقال حزب “روسيا الموحدة”،إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى من القانون الذي يقضي بتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد. وأضاف الحزب في بيان على”تيليغرام”- حسب روتيرز- ، أن اللجنة الحكومية المعنية بنشاط سن القوانين تدعم مشروع القانون. ويسمح القانون بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من “الدول غير الصديقة” أكثر من 25% إلى إدارة الخارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف.

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