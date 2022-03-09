شكرا لقرائتكم خبر عن دولة جديدة تعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انضمت دولة جديدة إلى أمريكا وبريطانيا في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأكدت وكالات أنباء، أن البرلمان النيوزيلندي وافق بالإجماع، على مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

ويستهدف القانون الجديد، الذي أقر على عجل، الأفراد المرتبطين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الأوليغارش الروس.

وسيسمح القانون لنيوزيلندا بتجميد الأصول ومنع وصول اليخوت الفاخرة أو الطائرات.

وعلى عكس العديد من البلدان التي كانت قد فرضت عقوبات بالفعل، لم تسمح قوانين نيوزيلندا في السابق للحكومة بتطبيق تدابير ذات مغزى ما لم تكن جزءا من جهد أوسع للأمم المتحدة.