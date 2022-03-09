شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعلن إتاحة بطاقات التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أعضاء الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" بكل محافظة التواصل مع رئيس اللجنة العامة للحصول على بطاقة الحضور والتصويت في انتخابات رئاسة الحزب.

وتنعقد انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 مارس 2022، ويتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساءً.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.