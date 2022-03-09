شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال أم انفجار؟.. بيان من معهد الفلك يكشف الصوت المجهول الذي أرعب المصريين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حالة من الجدل والرعب سيطرت على سكان محافظتي القاهرة والجيزة بمصر اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجار هائل مجهول المصدر والمكان.

وانتشرت التنبؤات بين البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات بتوضيح سبب هذا الصوت.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تفسيرات عن هذا الصوت مرجحة كونه زلزالًا.

من جانبه أصدر معهد البحوث الفلكية بيانًا كشف فيه سبب الصوت المدوي الذي تسبب في رعب عدد من المواطنين.

وأوضح المعهد أن ما أثير غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما تم رصده نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة.

وأضاف: ترتب عليه خروج الطاقة واستنفاذها فى الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت فى زيادة الأحساس بها”.