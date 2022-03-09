شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الصحة العالمية: رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت منظمة الصحة العالمية، توفير إمدادات طبية لعدة مناطق في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث عشر.

وأضافت المنظمة، أنه تم رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا، ودعت روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا

وحذرت روسيا الغرب، اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة“.

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل في أعقاب غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، قوله إن ”رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا“.

وأمس الثلاثاء فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.

وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا.

وتورد روسيا لها حوالي 30% من هذه الكمية، أي 150 مليون طن، بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.