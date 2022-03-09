شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غريب.. أوكرانيا تكشف ماذا ستفعل في الأسرى الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في تصريح اعتبره البعض غريبًا، كشف نائب وزير الداخلية الأوكراني “يفهين ينين”، مصير الأسرى الروس الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية.

وأوضح “ينين” في مقابلة تلفزيونية، أن أسرى الحرب الروس “سيستخدمون لإعادة الاقتصاد الأوكراني إلى عافيته، وفقا لاتفاقية جنيف”.

وتسائل البعض عن مصير الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا، حيث لم يذكر نائب وزير الداخلية عن نيتهم عقد صفقة تبادل أسرى لتحرير جنودهم.

وأضاف الوزير في منشور على حساب وزارة الداخلية الأوكرانية في “فيسبوك”: “تطبيقا لقوانين جنيف الخاصة بالأسرى هو ما يميزنا عن المعتدي الروسي الذي يطلق النار على المدنيين، ويقصف المنازل بالصواريخ والقنابل”.

وتابع: “سنستغل كل الفرص التي تمنحها لنا اتفاقيات جنيف في هذا الصدد، أي استخدام العمالة.. كل هؤلاء الأسرى سيعملون فيما بعد على إعادة الاقتصاد الأوكراني لسكة التعافي”.

واستكمل: “تتيح اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب تشغيلهم في أعمال إن كانوا يتمتعون باللياقة البدنية، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وقدراتهم الجسمانية، والحفاظ عليهم في حالة جيدة من ناحية الصحة البدنية والعقلية”.

وأكد أن شروط تشغيل الأسرى تتضمن “توفير ظروف عمل مناسبة خاصة فيما يتعلق بالسكن والطعام والملبس والأدوات (…) يجب ألا يكون العمل غير صحي أو خطيرا، ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية المسموح به للعمال المدنيين في البلد”.