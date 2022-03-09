شكرا لقرائتكم خبر عن «خطرة للغاية».. ماذا قالت مديرة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» عن تصرفات بوتين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 فريق التحرير:

يمارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ” ابتزازا نوويا”، لثني العالم عن مساعدة أوكرانيا.

كانت هذه عبارات نددت بها بياتريس فين مديرة منظمة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» التي فازت بجائزة نوبل للسلام العام 2017، معتبرة أن هذه الإستراتيجية «خطرة للغاية».

ونقلت عنها وكالة فرانس برس قولها: «أعتقد أن هذه من أكثر اللحظات المخيفة على صعيد الأسلحة النووية».

وأضافت أن التهديد النووي لم يكن يوما بالمستوى الذي هو عليه اليوم معترفة ، مؤكدة أن هذا مقلقا ومخيفا.

وكان بوتين قد أمر بعد بضعة أيام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، بوتين بوضع كل مكوّنات قوة الردع في حالة تأهب، بما فيها السلاح النووي.