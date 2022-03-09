شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية من أصل 250 وتكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها دمرت 146 مقاتلة ومروحية أوكرانية من أصل 250، كما أكدت على تدمير نحو 2800 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية.

وأضافت كاشفة عن مفاجأة، بأن قسم من المقاتلات الأوكرانية غادر إلى رومانيا ولا يشارك في المعارك.

كما أعلنت الدفاع الروسية أن عدة مقاتلات حربية أوكرانية ،غادرت إلى رومانيا ولا تشارك في المعارك.

وتتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا للأسبوع الثاني،وسط تصعيد غربي لعزل روسيا عن نظام الاقتصاد العالمي ومحاصرتها بقرارات كان آخرها وقف أمريكا وبريطانيا استيراد النفط الروسي.

وتنشر وسائل إعلام تابعة لأوكرانيا والغرب فيديوهات توثق إسقاط مقاتلات روسية في أوكرانيا وتدمير المئات من الآليات العسكرية.