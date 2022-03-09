شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران التحالف يدكّ معاقل الحوثي في مأرب.. ومقتل مجموعة كاملة من عناصر المليشيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه تحالف دعم الشرعية ضربة موجعة لعناصر مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن. وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، فقد تمكن طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش من قصف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في محيط مدينة حرض وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأضاف المركز الإعلامي أنته تم مقتل مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية بنيران أبطال الجيش أثناء محاولتهم التسلل باتجاه موقع عسكري غرب مأرب.

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