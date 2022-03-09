شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق» ملجأ الأوكرانيين من القصف.. ماذا يحدث بداخله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لجأ الأوكرانيون إلى محطات مترو الأنفاق كمكان آمن يحميهم من القصف الروسي.

ومع استمرار الغزو الروسي، اكتظت محطات مترو الأنفاق في كييف بمئات الأوكرانيين، الذين هربوا للاحتماء من القصف الروسي لمدينتهم، حيث ينامون على الأرض، أو في خيم، أو على أغطية الأسرة والمناشف.

وكانت العاصمة الأوكرانية “كييف” قد بدأت في بناء مترو الأنفاق، بينما كانت ذكريات الحرب العالمية الثانية لا تزال راسخة في أوائل الستينيات، وذلك لنقل الأشخاص، وإيوائهم في حال عودة القنابل للسقوط مرة أخرى.

ونقلت فرانس برس عن رئيس مترو كييف فيكتور براغينسكي أنه لا يستطيع أبدا تخيل أن المحطات تُستخدم بالفعل كملاجئ .

وأضاف أن ما يصل إلى 100 ألف شخص يمكنهم نظريا الاختباء تحت الأرض في كييف حتى نفاذ طعامهم.

يذكر أن عددا من النساء الحوامل اضطررن للولادة في محطات المترو، واستخدمت بعض غرف المحطات كعيادات للولادة.