شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تُفاجئ الجميع: غير مستعدين للتخلي عن موارد الطاقة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فاجأ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الجميع وأعلن أن بلاده ليست مستعدة بعد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وأوضح أن بلاده تدعو إلى التخفيف من الاعتماد على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى وقف موارد الطاقة الروسية اليوم.

وطالب مارك روته، بضرورة وقف ما وصفه بسفك الدماء والغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن العقوبات الأوروبية الصارمة تؤثر على القادة والمسؤولين الروس.

فيما نقلت شبكة سي إن إن عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تدعو منتجي النفط إلى زيادة إمدادات النفط وأن الوقت الآن مناسب لذلك.

كما طالب وزير الخارجية الأوكراني، بالضغط على روسيا لوقف القتال في تشيرنوبل والسماح بعودة التيار الكهربائي.

وأكد عمدة كييف، أن السلطات لا تعرف عدد القتلى والمصابين لعدم وجود قنوات اتصال لكننا نتوقع أن يكون الضحايا بالآلاف.

وأشار إلى القوات الأوكرانية، دمرت خطة الروس الذين طوقوا المدينة منذ عشرة أيام على أمل إسقاطها، مؤكدً أنه لدي كييف موارد تكفي لمدة أسبوع أو أسبوعين.