شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع إلى 122 دولارًا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط صوب 122 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا لـ”رويترز”.

وجاء هذا التراجع بعد الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية، وإعلان روسيا وقف إطلاق نار جديد في أوكرانيا للسماح لمدنيين بالخروج من البلاد، فيما يبدو أنها خطوة جيدة للاقتصاد العالمي.

وتراجع خام برنت 3.9 في المائة، إلى 122 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق متجاوزا 131 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس 5 في المائة، إلى 119 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن هناك أنباء حدّت من الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، ومنها بأن الحظر الأمريكي لواردات النفط الروسية قد لا يعمق نقص المعروض، وكذلك أنباء عن أن أوكرانيا لم تعد تتطلع لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد تردد أنباء عن هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي.

وكان لتصريحات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، بسحب 60 مليون برميل من احتياطيات النفط للتخفيف من اضطراب الإمدادات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه “استجابة أولية” وقوله إن الوكالة مستعدة لسحب المزيد إذا تطلب الأمر، دور في تراجع الأسعار.