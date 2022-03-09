شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني: الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا ستصبح أكثر وحشية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن أوكرانيا تعيش أوضاعا صعبة للغاية، مؤكدًا أن الحملة العسكرية الروسية ستصبح أكثر وحشية.

وأوضح أن روسيا فشلت في تحقيق هدفها بإسكات وتدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن بريطانيا تبذل المزيد من الجهود لتأمين الحماية للشعب الأوكراني.

وأكد أن لندن وحلفائها يعملون على زيادة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وسنسلمها قريبا شحنة من صواريخ جافلين المضادة للدروع.

وأضاف أن بلاده عملت على تعزيز الجناح الشرقي للناتو بطائرات مقاتلةن مؤكدًا أنه تم نشر ألف جندي في الدول المجاورة لأوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلن المستشار الألماني، أن الحل العسكري لأزمة أوكرانيا غير منطقي، وهناك حاجة لحل دبلوماسي ونحن منخرطون في هذه الجهود.

وعلى الصعيد الميداني كشف الرئيس الأوكراني، أن قواته تقاتل روسيا بأسلحة استولت عليها خلال المعارك، وأن القصف الروسي على منطقة ماربوبول، يحتجز 400 ألف مدني كرهائن.