الرئيس الإسرائيلي يصل إلى تركيا في زيارة لإعادة إحياء العلاقات

09 مارس , 2022
الرئيس الإسرائيلي يصل إلى تركيا (أ ف ب).
وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أنقرة الأربعاء في زيارة لإحياء العلاقات المتصدعة مع تركيا، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس للدولة العبرية إلى تركيا منذ 2007.
وقبيل مغادرته إسرائيل قال هرتسوغ إن العلاقات بين إسرائيل وتركيا مهمة لإسرائيل ومهمة لتركيا، وللمنطقة بأسرها.
وأضاف أن علاقة إسرائيل وتركيا شهدت فترات صعود وهبوط ولحظات صعبة في السنوات الأخيرة (...) وسنحاول إعادة بناء العلاقات بطريقة مدروسة وحذرة.
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