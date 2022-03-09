مليون ريال.. جائزة ملكة جمال الابل في قطر

واقيم المهرجان في منطقة الشحانية على بعد حوالى 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة القطرية الدوحة والذي يعد الأول من نوعه والذي حمل اسم "جزيلات العطا".

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان حمد جابر العذبة لوكالة "فرانس برس" إن "التحكيم في جمال الإبل "يعتمد على جمال الرأس وحجمه وطول الرقبة وحجم الجسم"، مع اختلاف في المعايير المعتمدة تبعا للفئات".



واشار إلى أن "التحكيم في ما يخص الإبل السوداء "يعتمد على حجمها وكبر رأسها"، فيما يعتمد التحكيم على الإبل باللون الأبيض على جمالها وتناسقها وعلى جمال لونها".

وأوضح العذبة أنه "خلال دورة المهرجان تم العمل على محاربة العبث واستخدام البوتوكس والفيلر وغيرها"، مضيفا: "لدينا كادر طبي محترف وأجهزة متطورة لكشف أي مخالفات".

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة والفوز في هذه المسابقات التي تمنح الفائزين مكانة اجتماعية مرموقة.

