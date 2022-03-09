الصحة العالمية تتحدث عن مستوى الاصابات والوفيات حول العالم

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير عن الوباء، إن "الإصابات الجديدة بكوفيد -19 انخفضت بنسبة 5 بالمئة الأسبوع الماضي، في استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ أكثر من شهر".

وأضافت: "كما انخفضت الوفيات بنسبة 8٪ بالمئة وتراجعت على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين".



هذا وشهد غرب المحيط الهادئ فقط ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، حيث أبلغ عن زيادة بنسبة 46 بالمئة.

وفي أماكن أخرى، انخفضت الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير وشهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكبر التراجعات، حيث انخفضت الحالات بنسبة 46 بالمئة و40 بالمئة على التوالي.

